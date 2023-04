Hilfe für den sterbenden Thüringer Wald

Luisenthal. Schülerinnen und Schüler der Arnstädter Emil-Petri-Schule im Einsatz:

Weder die Osterferien noch strömender Regen und Kälte hielten vor wenigen Tagen Schülerinnen und Schüler der Arnstädter Emil-Petri-Schule davon ab, sich an einer Wiederaufforstungsaktion zu beteiligen. Sie fuhren im Zug nach Luisenthal und halfen, auf einer kahlen Waldfläche von rund 500 Hektar Größe neues Grün in den Boden zu bringen. Am kommenden Samstag ist indes eine weitere Pflanzaktion im Thüringer Wald geplant, die die Arnstädterinnen und Arnstädter ebenso unterstützen wollen.