Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt

Das Netzwerk gegen Gewalt im Ilm-Kreis lädt rund um den Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November wieder zu zahlreichen Aktionen ein. Die Netzwerkpartner wollen für das Thema sensibilisieren und die Beratungsangebote und Anlaufstellen vorstellen. „Die Fälle häuslicher Gewalt in Thüringen steigen. Vier von fünf Opfern sind Frauen. Sie dürfen nicht allein gelassen werden. Frauen sollen wissen, wo sie Hilfe finden. Das Netzwerk klärt dazu auf“, sagt Landrätin Petra Enders (Die Linke).

Seit 2003 gibt es das Netzwerk gegen Gewalt im Ilm-Kreis. In ihm kommen Behörden, Beratungsstellen, Polizei, Opferbetreuungen und andere mehr zusammen.

Am 25. November sind verschiedene Aktionen geplant

In der Stadt Ilmenau wird die Stadtverwaltung am Montag, 25. November, um 8.30 Uhr, am Rathaus ein Zeichen setzen und sich an der weltweiten Fahnenaktion beteiligen.Es soll mit der Frauenrechtsorganisationen wie Terre des femmes zur Beendigung der Gewalt an Frauen und Mädchen aufgerufen werden. Die langjährige Gleichstellungsbeauftragte Katrin Reif gehört wie die Stadt Ilmenau dem Netzwerk an und organisiert die Fahnenaktion. Vor Ort wird auch das Frauen- und Familienzentrum sein, das seine Beratungsangebote und Informationsmaterial für Frauen vorstellt.

Arnstadt ist mit dabei

An der Fahnenaktion von Terre des femmes beteiligt sich am Montag auch die Stadt Arnstadt. Die Gleichstellungsbeauftragte Angelika Kowar als Mitglied des Netzwerkes hat die Planung in der Hand. In Arnstadt wird es zudem am Dienstag, 26. November, von 11 bis 12 Uhr eine gemeinsame Aktion auf dem Markt geben. Vertreter des Netzwerkes, darunter das Frauenhaus Erfurt, der Weiße Ring, das Frauen- und Familienzentrum der Lebenshilfe, der Arnstädter Bürgermeister und Mitarbeiter vom Landratsamt verteilen kostenfreie Informations- und Werbematerialien.

Großbreitenbach hält das Thema das ganze Jahr über präsent

Das Frauen- und Familienzentrum in Großbreitenbach thematisiert Gewalt an Frauen mehrmals im Jahr. So gab es im Oktober eine Lesung mit Luci van Org und ihrem feministischen Buch „Vagina dentata“. Mit einer Aktion vor dem Einkaufsmarkt Rewe in Großbreitenbach stellt die Anlauf- und Beratungsstelle am Freitag, 22. November, von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr zusammen mit dem Weißen Ring Angebote und Hilfen für Frauen vor.

