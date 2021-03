Hilfe für Straßenkatzen in Martinroda

Eine Spende in Höhe von 200 Euro hat der Verein „Kitten und Katzen Nothilfe Ilmenau“ erhalten. Am Freitag, 12. März, hat Ricarda Schumacher-Hentschel die Zuwendung von Maximilian Reichel-Schindler vom SPD-Ortsverein Ilmenau in der Katzenpflegestation in Martinroda erhalten. Laut Mitteilung hat der Verein 16 Mitglieder und finanziert sich aus privaten Spenden. 2020 wurden mehr als 200 Katzen in Zusammenarbeit mit Tierärzten aus der Region betreut und gepflegt.

Mittlerweile stoße man jedoch an räumliche Grenzen und suche nach einem größeren Objekt, in dem die Arbeit zentralisiert werden kann. Hinweise zu geeigneten Objekten nimmt Schumacher-Hentschel unter Telefon: 0157/74 12 84 86 oder per E-Mail an: hilfe@kitten-katzen-nothilfe.de entgegen.