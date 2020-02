Hilfe in der Mittagspause

Hunger macht böse. Dieses alte Sprichwort beherzigen wir in der Redaktion. Die Mittagspause und damit auch die Essensversorgung der Kollegen ist uns daher heilig. Denn volle Mägen sorgen für ein gutes Betriebsklima.

Was auf den Tisch kommt, ist vom Wochentag abhängig. Montags werden oft Wochenendreste aufgebraucht. An den restlichen Tagen wird in einem Lokal im näheren Umfeld etwas bestellt und von einem Kollegen abgeholt.

Die emsigste Nahrungsbesorgerin ist derzeit im Urlaub. Daher war es gestern an mir, mich im Dienste der Kollegen auf die Strümpfe zu machen. Gut bepackt trat ich den Rückweg an. Eine freie Hand hatte ich nicht mehr. Dafür aber eine Tasche über die Schulter gehängt, die dort partout nicht bleiben wollte.

Was also tun? Da Schüchternheit nicht zu meinen Haupteigenschaften zählt, marschierte ich schnurstracks auf eine Gruppe Männer zu. Auch sie machten gerade Pause, hatten im Gegensatz zu mir aber nichts in der Hand. Ich fragte grinsend, ob sie mir mal helfen und mir die Tasche zurechtrücken könnten.

Ich erntete zwar Gelächter, hilfreich waren die Herren aber dennoch. Daher sei auch hier nochmal Danke gesagt. Auch im Namen der hungrigen Kollegen, die in der Redaktion auf das Essen warteten.