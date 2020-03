Hindernis-Gaudi in Gossel

„Die fliegen ja richtig über die Hindernisse“, kommentiert Moderator Marco Heyder verblüfft, als Finn und Steven über den Biabellabimbathlon-Parcours hetzen. Die 15- und 17-jährigen Jungen lassen keinen Zweifel daran aufkommen, dass der Sieg im Jugendwettbewerb nur über sie geht. Durchs Labyrinth, die Pyramide hinauf und wieder hinunter, dann über die Hängebrücke – alles kein Problem, trotz unbequemer Schneeschuhe an den Füßen.

So leicht fällt es nicht allen Teilnehmern am vorigen Samstag auf dem Gosseler Sportplatz, denn die Hindernisstrecke hat es in sich. „Wir lassen uns ja immer etwas Neues einfallen“, sagt Heiko Meyer vom Biabellabimbathlon-Verein und verweist auf die Pyramide oder „Combination“, wie er sie im Sportenglisch nennt. „Das ist wie beim richtigen Biathlon, es geht rauf und runter.“

Die Gymnastikbälle, an denen sich die Teilnehmer vorbeischlängeln müssen, bleiben den internationalen Biathlon-Sportlern wie Erik Lesser, Arnd Peiffer, Martin Fourcade, Johannes Thingnes Boe und Co bei ihrem Wettkämpfen im Schnee aber erspart.

Einst kam einigen Freunden bei einer Tasse Glühwein die Idee zu dem lustigen Wettkampf. Bellabimba war eine Gaststätte in Gossel und Biathlon erklärt sich ja von selbst. Nun also war am vergangenen Wochenende die Auflage Nummer sieben zu erleben. Fünf Runden gilt es im Zweierteam zu absolvieren, mit Schneeschuhen – auch ohne Schnee wie in diesem Jahr – und über Hindernisse, die mit viel Freizeitaufwand und Liebe zum Detail geplant und gestaltet werden.

Steven geht mit Startnummer 3 auf den Parcours. Er zeigt großen Ehrgeiz, jede Sekunde zählt. Foto: Berit Richter

Geschossen wird natürlich auch, mit dem Lasergewehr. Für jeden Fehlschuss gibt es statt einer Strafrunde ein Schlückchen Hochprozentiges. Ob da nicht mancher Teilnehmer mit Absicht daneben schießt?

Egal. Es geht vor allem um den Spaß, auch wenn so mancher es nicht an sportlichem Ehrgeiz mangeln lässt. Über 20 Teams machen sich am Abend bei den Erwachsenen auf die Strecke. Bei den Kindern am Vormittag sind es fast genauso viele. Anna-Lena und Leon haben sich erst spontan als Team zusammen gefunden und zeigen den anderen prompt die Hacken. Für den Nachwuchs gibt es alkoholfreien Kinderpunsch als Strafe. Und geschossen wird mit der Entonov, der ganz speziellen Entenwurfmaschine des Vereins.

„Es macht Spaß, aber es ist auch ganz schön anstrengend“, sagt so mancher der Knirpse, wenn er im Ziel wieder zu Atem kommt.

Geschossen wird auch, wie beim richtigen Biathlon, allerdings mit einem Lasergewehr. Foto: Berit Richter

Beides können auch die Biabellabimbathon-Vereinsmitglieder und ihre fleißigen Helfer sagen. Ganz schön anstrengend, weil viel Arbeit und Vorbereitung in ihrer Veranstaltung, mittlerweile die größte in Gossel, steckt. Spaß, weil es sich längst über den Ort hinaus herumgesprochen hat und ihnen die zahlreichen Besucher den Aufwand mit bester Partylaune danken. Spaß auch, weil man an andere denkt. „Wir werden mit dem Erlös wieder die Kindervilla Ilmtal unterstützen, wie im letzten Jahr“, kündigt Heiko Meyer an. Und auch andere soziale Projekte. Es ist wichtig, dass wir Vereine uns gegenseitig helfen. Es braucht doch jeder immer Geld.“ Möglich ist das nur, weil die Vereinsmitglieder und ihre vielen Helfer mit viel Herzblut ehrenamtlich arbeiten und Sponsoren die Veranstaltung unterstützen, denn Eintritt oder gar Startgeld wollen die Gosseler nicht nehmen.