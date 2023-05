Historische Erzählung von Reformation und Bauernkrieg

Arnstadt. In den zwischen Harz und Thüringer Wald gelegenen Orten regt sich der Widerstand, um gegen Willkür und für Gerechtigkeit zu kämpfen.

Der Autor Thomas Kuschel und der THK-Verlag Arnstadt laden zu der Lesung „Die Geschichte vom Kreutter-Claus und Thomas Müntzer“, verbunden mit der Filmvorführung „Die Bösewichter müssen dran“, am Freitag, 12. Mai, 18 Uhr in Arnstadt, in das Buch-Kombinat, An der Weiße 18, ein.

In dem Arnstädter Verlag ist kürzlich in Zusammenarbeit mit der Thomas-Müntzer-Gesellschaft das Buch von Thomas Kuschel „Die Geschichte vom Kreutter-Claus und Thomas Müntzer“, eine historische Erzählung aus der Zeit von Reformation und Bauernkrieg, erschienen. Zur Handlung darin heißt es: In den zwischen Harz und Thüringer Wald gelegenen Dörfern und Städten regt sich immer stärker der Widerstand, um gegen die herrschende Willkür von Adel und Klerus und für Gerechtigkeit und Freiheit zu kämpfen. Der Regenbogen ist das Zeichen der Aufständischen, und der wortgewaltige Reformator Thomas Müntzer (um 1489-1525) ist ihr Hoffnungsträger.

Von dieser aufregenden Zeit erzählt Thomas Kuschel und lässt den jungen Kreutter-Claus über seine spannende Begegnung mit Thomas Müntzer berichten. Zudem informieren Nachwort und Zeittafel über Thomas Müntzers Leben und Wirken. Das Buch ist laut Verlag für Kinder ab zehn Jahren und für Erwachsene geeignet.