Hochmoderner Computertomograph

Die Radiologische Gemeinschaftspraxis in der Rosenstraße in Arnstadt betreut jedes Jahr über 30.000 Patienten – aus dem gesamten Ilm-Kreis. Auch und vor allem die Diagnostik wird mit einer immer älter werdenden Gesellschaft wichtiger und aufwendiger. Aber nicht nur deshalb schaffte sich das Team um Dr. Wolf-Rüdiger Zückmantel – zu dem noch zwei weitere Radiologinnen, acht speziell ausgebildete Assistentinnen, drei Damen am Empfang und zwei Sekretärinnen gehören – jetzt einen neuen Computertomographen als Ersatz für den bisherigen an. Der ist nicht billig, denn mit allem Drum und Dran – neuer Rechentechnik, Elektro- und klimatechnischen Installationen und dem Strahlenschutz – kostet solch ein Gerät eine mittlere sechsstellige Summe.

Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. „Zum einen ist da natürlich die technische Entwicklung der Geräte in den letzten Jahren, unser bisheriges ist bereits über zehn Jahre alt“, so Zückmantel. Zudem sind natürlich die Strahlenschutzauflagen in den letzten Jahren immer weiter verschärft worden.

Dr. Wolf-Rüdiger Zückmantel schaut durch das neue Computertomographie-Gerät. Foto: Hans-Peter Stadermann

Computertomographie (CT) ist ein Schnittbildverfahren, mit dessen Hilfe man eine überlagerungsfreie Darstellung aller Organe im Körper erzeugen kann – im Gegensatz zum Röntgen, das vor allem für die Darstellung – ein Flächenbild – des Skelettes und des Thorax genutzt wird. Auch hier kann man zwar Organe darstellen lassen – wie etwa beim Thoraxröntgen, aber bei weitem nicht so gut wie mit dem CT. Für die Differenzierung der Weichgewebe ist das CT das eigentliche Instrument der Radiologen – neben dem MRT (Magnetresonanztomographie).

Das neue Gerät ist ein sogenannter 80-Zeiler, das bisherige war ein 16-Zeiler. Das bedeutet, dass man mit einer Röhrenrotation 80 Schnitte oder Schichten darstellen kann, was bei einer Schichtdicke von einem Millimeter dann vier Zentimetern entspricht. Dieser technische Fortschritt hat für den Patienten zwei Vorteile: Er muss nicht so lange die Luft anhalten und vor allem verringert sich durch das neue CT-Gerät die Strahlenbelastung – und zwar um 75 Prozent. „Das ist schon sehr, sehr viel. Die Patienten sind diesbezüglich schon sehr sensibilisiert und Fragen auch explizit danach, das ist für uns Radiologen natürlich auch ein ganz wichtiges Thema“, so Zückmantel: „Damit sind wir im Bereich des sogenannten Low dose-CT – also mit möglichst niedriger Strahlung möglichst gute Bilder zu machen.“

Gerade beim CT ist man der meisten Röntgenstrahlung ausgesetzt. Man hat zwar auch das breiteste Diagnosespektrum, aber natürlich will und muss man diese Belastung so gering wie möglich halten, Strahlenreduktion nennt man das. Dazu tragen unter anderen hochempfindliche Detektoren, eine 3-D-Strahlenmodulation und die neue Rechentechnik bei. Ein weiterer Vorteil für Patient und Arzt: Wenn man in der Röhre nur einmal kurz die Luft anhalten muss, dann bekommt der Radiologe natürlich auch ein viel besseres und lückenloses Bild.

Der Einbau eines solch neuen Computertomographen ist keine Sache von nur ein paar Stunden. Die extra aus Neuss angereisten Techniker werden damit wohl die ganze Woche beschäftigt sein. Als nächstes wird in der Gemeinschaftspraxis – die Anfang Oktober ihr 20-jähriges Bestehen feierte – dann laut Zückmantel dann auch noch ein neues Röntgengerät angeschafft.