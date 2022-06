Zum Hoffest in Bösleben am 2. Juni wird es auch eine Landmaschinenausstellung geben. (Archivfoto)

Hoffest mit Traktorfahrten und Ponyreiten in Bösleben

Bösleben. Zu einem bunten Hoffest mit Aktionen für die ganze Familie lädt die Agrargenossenschaft Bösleben am 2. Juli ein. Das erwartet die Besucher:

Zu einem Hoffest mit buntem Markttreiben, Flurfahrten mit dem Traktorkremser, einer Landmaschinenausstellung, Hubschrauberrundflügen, Traktorfahrten für Kinder, Ponyreiten, Hüpfburg und vielem mehr lädt die Agrargenossenschaft Bösleben am Samstag, dem 2. Juli, von 10 bis 16 Uhr in den Ettischlebener Weg 19 in Bösleben ein.

Für die musikalische Untermalung sorgen der Kindergarten Wüllersleben und die „Original Thüringer Oldies“. Ab 20 Uhr wird zum Tanzabend mit „Zwei gegen Willi“ geladen.