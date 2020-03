Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoffnung für die Rehestädter

Planmäßig will sich der Gemeinderat des Amtes Wachsenburg Anfang April zu seiner nächsten Sitzung treffen. Ob das so kommt bleibt wegen der Corona-Krise abzuwarten. Wenn ja, will die Fraktion Straßen-Schule-Bürger – Freie Wählergemeinschaft (SSB) dort einen Antrag einbringen, der Bürgermeister Uwe Möller (CDU) beauftragt, sich um das Thema der übelriechenden Kanalisation in Rehestädt zu kümmern.

Seit die Abwässer aus Holzhausen und Haarhausen die Kanalisation im Ort geleitet werden, beschweren sich nach den Worten von Enrico Scherf mindestens 20 Haushalte über den Gestank aus Gullys, Fallrohren der Dachentwässerung und den Entlüftungen der Bäder und Toiletten. Mittlerweile hat sich dazu auch der Verbandsvorsitzende des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Arnstadt und Umgebung, Stadtilms Bürgermeister Lars Peterman (parteilos) zu Wort gemeldet. Seinen Worten zufolge wurden in der neunten Kalenderwoche dieses Jahres technische Verbesserungen vorgenommen, durch die die „unangenehmen Geruchsemissionen absolut reduziert wurden“. Diesen Weg wolle man weiter gehen. Er bittet die Rehestädter darum, sich sofort zu melden, fall es wieder zu solch einem Gestank komme: „Wir werden das Problem in keiner Weise ignorieren.“ Und er kündigt an: „Sollten bis September trotz aller Maßnahmen weiter vermehrt Geruchsemissionen auftreten, werden wir völlig neue technische Lösungen – gegebenenfalls auch bis hin zum Bau eines neuen Überleitungssammlers außerhalb des Rehestädter Ortsbereiches – in Betracht ziehen“. Genau das fordern Scherf und die anderen Betroffenen. Petermann gibt als Ziel „eine annähernde Nullemission“ an und wirbt um eine Versachlichung der Diskussion. Die Brisanz des Themas jedenfalls habe man mit Scherfs Beschwerde von Mitte/Ende Februar erkannt. Scherf wiederum hofft, dass sich jetzt endlich etwas tut und dass sich einer der Verantwortlichen auch einmal bei ihm meldet und nicht immer nur über Dritte kommuniziert.