Hofturnier auf der Naturerlebniswiese in Wüllersleben

Wüllersleben. Tierliebhaber, Pferdesportbegeisterte und Familien waren beim Hofturnier in Wüllersleben dabei.

Die Natur-Erlebnis-Wiese ist ein Dorado für Pferdesportliebhaber, die am Wochenende wieder auf ihre Kosten kamen. Beim Hofturnier gingen auch junge Reiterinnen aus dem Raum Coburg in der Dressur an den Start. Dabei wurden sie am Samstag vom Regen erwischt. Den durchnässten Platz brachte eine Frau mit der Baggerschaufel eines Radladers zügig im Rückwärtsgang fahrend wieder auf Trab, bevor die Jüngsten im Trab und Galopp über das Geläuf ritten. Fleißig fotografiert von den stolzen Familienmitgliedern auf der Tribüne.