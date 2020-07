Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hohe Ehre für Ilmenauer Rotarier

In etwas weniger feierlichem Rahmen, aber keineswegs weniger fröhlich hat in diesem Jahr die Feier zur Übergabe der Ämter im Rotary-Club Ilmenau stattgefunden. Der Corona-Krise geschuldet, haben die Ilmenauer Rotarier aus der Not eine Tugend gemacht – sie haben ihre Feier einfach an die frische Luft verlegt.

Im Außenbereich des Schullandheimes Geraberg konnte der turnusgemäß scheidende Präsident Thomas Weihrauch sein Amt an den neuen Präsidenten des Clubs, Günther Lange, übergeben. Trotz der erschwerten Umstände rund um die Pandemie berichtete Thomas Weihrauch in seiner Abschiedsrede von einem „außergewöhnlich erfolgreichen Jahr“, teilte Sprecher Arne Upmeier mit.

Neben vielen kleineren Hilfestellungen, die die Ilmenauer Rotarier auch in diesem Jahr Menschen in der Region geben konnten, steche besonders das sehr erfolgreich gestartete Projekt „Ehrenamtliche Schlaganfallhelfer“ heraus. „Leider muss die Ausbildung zu ehrenamtlichen Schlaganfallhelfern wegen Corona im Moment pausieren.“ Alle Beteiligten würden sich aber schon auf die Fortsetzung freuen, sobald diese wieder ohne Ansteckungsgefahr möglich ist, so Upmeier.

Die außergewöhnliche Leistung von Thomas Weihrauch sei auch in der europäischen Zentrale des internationalen Rotaryclubs bemerkt worden. Für seine besonderen Verdienste, um das Gemeinwesen wurde ihm die Medaille eines „Paul Harris Fellow“ verliehen – eine „hohe Ehre für ihn persönlich und auch seinen Club“, sagt der Sprecher.

„Die Auszeichnung wurde 1957 eingeführt, um Spendenleistungen zu würdigen und zugleich einen Spendenanreiz für das damals einzige Programm der Stiftung, das Stipendienprogramm ‚Rotary Foundation Fellowships for Advanced Study‘ zu bieten“, heißt es auf der Internetseite der Rotary Deutschland.

Auch Nachfolger im Präsidentenamt Günther Lange war hocherfreut: „Schöner kann ein rotarisches Jahr gar nicht beginnen“, erklärte Günther Lange.