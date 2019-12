Ilm-Kreis. Der Ausbildungsleiter der Firma Thales in Arnstadt wurde mit der Ehrennadel in Gold der Industrie- und Handelskammer Südthüringen ausgezeichnet.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hohe Ehrung für Arnstädter Ausbildungsleiter Ralf-Peter Jander

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hat in Suhl ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer geehrt. Anlass war das Ende der fünfjährigen Berufungsphase von rund 700 Frauen und Männern, die dieses Amt in der dualen Ausbildung und der höhren beruflichen Ausbildung ausüben. Über die höchste Auszeichnung, die Ehrennadel in Gold, durfte sich Ralf-Peter Jander freuen. Er ist seit 1980 in der dualen Ausbildung tätig, hat als Ausbildungsleiter bei der Firma Thales in Arnstadt mehr als 100 Auszubildende ins Berufsleben begleitet. Seit 1994 ist Jander Vorsitzender des Berufsbildungsausschusses der IHK Südthüringen.