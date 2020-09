Mittelalterliches Treiben gibt es vom 4. bis 6. September am Stausee Hohenfelden. Das Foto zeigt einen Mittelaltermarkt auf der Osterburg in Weida, bei dem Handwerker, Händler und edle Ritter mit ihren Burgfräuleins Ende August ihre Zelte aufschlugen.

Hohenfelden: Mittelalterfest am Stausee

Vom 4. bis 6. September öffnet zum ersten Mal in diesem Jahr ein mittelalterlicher Markt in Thüringen. Im Gelände des Freibades am Stausee Hohenfelden werden über 50 Stände aufgebaut. Die Händler und Handwerker erwarten Freitag, Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr (Freitag ab 17 Uhr) ihre Gäste.