Hoher Bedarf an Fachkräften im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Der Arbeitsmarktbericht zeigt, dass weiter ein hoher Bedarf an Fachkräften herrscht. Zahl der Arbeitslosen nahezu konstant geblieben

Die Zahl der Arbeitslosen im Ilm-Kreis ist im Monat Juni nahezu konstant geblieben. Nach Angaben der Arbeitsagentur waren im Gebiet des Landkreises 2872 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 1,4 Prozent mehr als im Mai. „Der Arbeitsmarkt in Mittelthüringen zeigt sich im Juni stabil, und die Unternehmen halten mit Ausblick auf die Sommermonate an ihren Beschäftigten fest“, sagt Irena Michel, Leiterin der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte. Die Arbeitslosenquote war mit 5,2 Prozent identisch mit dem Vormonatsniveau.

Insgesamt 631 Personen meldeten sich im vergangenen Monat bei der Agentur als arbeitslos. 206 von ihnen kamen direkt aus der Erwerbstätigkeit. 590 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, von denen 169 eine Erwerbstätigkeit aufnahmen.

Auch im Juni suchten die Unternehmen weiter dringend Mitarbeiter. „Der Bedarf an Beschäftigten für die Unternehmen der Region ist weiterhin sehr hoch. Auch die Nachfrage nach Beschäftigung ausländischer Fachkräfte nimmt immer mehr zu“, so Michel. Die meisten freien Stellen gibt es in der Fertigungstechnik sowie in den Bereichen Verkehr, Logistik, Gesundheit und Forschung.