Hoher Sachschaden bei Brand auf Wertstoffhof in Arnstadt

Arnstadt. Auf einem Wertstoffhof in Arnstadt ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen und hat hohen Sachschaden verursacht.

Am Montagabend brach in Arnstadt in einem Wertstoffhof "Am Kesselbrunnen" ein Feuer aus. Wie die Polizei am Montag informierte, sei ein Container in Brand geraten, der durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Personen kamen nicht zu Schaden

An dem Container sowie einem angrenzenden Gebäude sei ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache würden derzeit andauern, eine technische Ursache könne nicht ausgeschlossen werden.