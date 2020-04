Stadtilm. Bei Traßdorf kollidierten am Dienstag ein Kleintransporter und ein Ford Pickup. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Hoher Sachschaden bei Unfall im Ilm-Kreis

Am Dienstagnachmittag fuhr der Fahrer eines Kleintransporters auf der B90N von Stadtilm in Richtung der A71. Auf Höhe des Abzweigs nach Traßdorf wollte er nach links in Richtung Traßdorf abbiegen. Zur gleichen Zeit ihm kam ein 47-Jähriger mit seinem Ford Ranger entgegen.

Im Einmündungsbereich kam es laut Polizei zwischen dem abbiegenden Transporter und dem Ford Pickup zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in geschätzter Höhe von etwa 30.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zur Bergung war die Bundesstraße für etwa zwei Stunden halbseitig gesperrt. Die Fahrbahn wurde durch auslaufenden Betriebsflüssigkeiten verschmutzt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die beiden Fahrer bei dem Unfall nicht verletzt.

