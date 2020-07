Bisher Unbekannte brachen in das Theater in Arnstadt ein (Archivfoto)

Arnstadt. In einen Lagerraum der Theatermuschel im Schlossgarten in Arnstadt wurde eingebrochen. Die bisher unbekannten Täter haben dabei einen hohen Sachschaden angerichtet.

Hoher Sachschaden nach Einbruch in Arnstädter Theatermuschel

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hoher Sachschaden nach Einbruch in Arnstädter Theatermuschel

Unbekannte brachen wahrscheinlich in der Nacht zum Donnerstag in einen Lagerraum der Theatermuschel im Schlossgarten in Arnstadt ein. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde nichts entwendet.

Der oder die Täter hätten jedoch einen Sachschaden in vierstelliger Höhe verursacht. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in im betreffenden Bereich verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können. Sie können sich unter der Telefonnummer 03677 – 601124 an die Polizei wenden.

17-Jähriger kracht in Arnstadt mit Transporter in parkendes Auto