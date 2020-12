Holzbrücken über die Weiße in Arnstadt werden saniert

Zwei Rundbogenbrücken für Fußgänger führen in Arnstadt über die Wilde Weiße. Deren Laufflächen und Geländer sind mittlerweile in die Jahre gekommen. Daher mussten alle Geländerteile aus Holz demontiert und aufgearbeitet werden. „Zum Glück haben wir eine gute Bauhoftischlerei, da konnten alle Balken gehobelt, geschliffen und lackiert werden“, so Tischlermeister Alexander Stühler. Danach wurden sie wieder eingesetzt und nachlackiert. Wenn das Wetter mitspielt, ist die Brücke Mittwoch wieder passierbar.