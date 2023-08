Holzernte im Ilm-Kreis: Pferderücker mit Herz und Verstand

Rückepferde werden in den Wäldern der Region seit Jahren vorwiegend auf besonders verdichtungsempfindlichen Waldböden eingesetzt.

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Bei der Holzernte auf besonders verdichtungsempfindlichen Waldböden werden Rückepferde eingesetzt. Tierschutz hat oberste Priorität

Seit vielen Jahren setzt Thüringenforst auf besonders verdichtungsempfindlichen Böden sogenannte Rückepferde ein, um den Druck schwerer Forstmaschinen zu verringern. Wo möglich, wird auch im Ilm-Kreis auf die Kombination beider Systeme gesetzt.

Bis zu 12.000 Festmeter Holz lässt die Landesforstanstalt pro Jahr mit dem Pferd rücken. Mit einem Anteil von etwa einem Prozent des regulären Hiebsatzes scheint das gering, doch der Einsatz von Rückepferden im Wald ist aus Tierwohlgründen eingeschränkt.

In Thüringen sind aktuell etwa ein halbes Dutzend hauptberufliche Pferderücker tätig. Bis zu 15 Prozent seines Körpergewichts kann ein gesundes, gut trainiertes Rückepferd über einen langen Zeitraum ohne negative gesundheitliche Folgen ziehen. Sie brauchen aber auch lange Ruhephasen und können so nur einige Stunden am Tag arbeiten.

Grundsätzlich kann das Pferd laut Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt physisch keine Forstmaschine ersetzen. Außerdem sei ein Pferd langsamer als eine Maschine und könne das Holz weder über lange Entfernungen ziehen noch aufstapeln. Das Aufschichten erledigt also ergänzend eine Forstmaschine.