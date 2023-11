Holzerntemaschine im Ilm-Kreis durch Brand zerstört – 600.000 Euro Schaden

Ilmenau. Während der Holzernte mit einem Harvester ist im Ilm-Kreis ein Brand ausgebrochen. Die Maschine wurde zerstört.

Eine Holzerntemaschine ist im Ilm-Kreis in Brand geraten und komplett zerstört worden. Dabei sei ein Schaden von 600.000 Euro entstanden, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Während ein 32-Jähriger in Ilmenau-Roda damit im Bereich Geraer Weg arbeitete, sei der Harvester am Dienstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen, hieß es. Verletzt wurde niemand.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.