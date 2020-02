Holzhäuser wollen Museum weiter nutzen

„Es wäre jammerschade, wenn das Gelände des ehemaligen Bratwurstmuseums künftig nicht mehr öffentlich nutzbar wäre.“ Carola Busse (CDU), die sich im Ortschaftsrat engagiert, ist es eine Herzensangelegenheit, dass die Holzhäuser Vereine Platz für ihre Aktivitäten bekommen. Auch die anderen Mitglieder des Ortschaftsrats sehen das so. In den letzten Wochen wurde intensiv beratschlagt, ein Konzept zur künftigen Nutzung des Areals entstand.

Dieses steht am Montag, 3. Februar, auf der Tagesordnung des Gemeinderats, der ab 19 Uhr in der Neuen Mitte in Ichtershausen tagt. Eingebracht hat den Antrag die CDU. „Wir hoffen, dass viele Holzhäuser nach Ichtershausen kommen und klar machen, dass ihnen das Thema wichtig ist“, betonte Busse.

Das Bratwurstmuseum war zum Jahresende geschlossen worden. Mehr als 70.000 Besucher im Jahr waren für den Standort nicht mehr verkraftbar. In Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) wird nun neu gebaut, schon im Frühjahr soll dort der erste Bauabschnitt des neuen Bratwurstmuseums eingeweiht werden.

Die Vereine in Holzhausen haben Interesse, das Gelände zu bevölkern. Denn bislang fehlen im Ort ausreichend große Räume für die Aktivitäten von Chor und Co.