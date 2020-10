Ilm-Kreis: Mehr Müll mit Homeoffice und Urlaub zu Hause

Seit März zeigt sich das gleiche Bild: Die Menschen sind im Homeoffice oder in Kurzarbeit, kochen mehr und produzieren mehr Abfall zu Hause. Zum anderen wird immer mehr online bestellt, damit steigt der Verpackungsabfall. Und viele haben die Zeit genutzt, Keller, Dachböden und Garagen zu entrümpeln oder sich handwerklich zu betätigen. All das schlägt sich in den anfallenden Abfallmengen nieder. Und so ist es kein Wunder, dass Ronny Bössel, Werkleiter der Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis (AIK), auch im jüngsten Ausschuss überwiegend von steigenden Zahlen sprach.

Die Prognose der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft, dass das vermehrte Hausmüllaufkommen durch wesentlich weniger in der Industrie produzierten Abfall ausgeglichen werde, konnte er dabei nicht teilen: „Unser Restmüll ist zu 85 Prozent Hausmüll. Da haben die gewerblichen Abfälle wenig Einfluss“.

Als 2017 im Ilm-Kreis das mengenbezogene Abrechnungssystem eingeführt wurde, hatten sich die Fachleute davon eigentlich eine erhebliche Senkung des Müllaufkommens versprochen. Zwar ging die Menge zurück, aber nicht in dem erwarteten Rahmen. Nun trieb Corona die Zahlen wieder nach oben. Schon im März wurde eine Steigerung um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat festgestellt.

Im Juni waren es dann gar 15,5 Prozent. „Es war allerdings von den Leerungstagen her ein sehr langer Monat“, erklärte Bössel. „Im Juni 2019 hatten wir 20 Abfuhrtage, diesmal 22 und die zusätzlichen Tage betrafen Arnstadt und Ilmenau.“ So sei es nicht verwunderlich, dass in diesem Monat über 1700 Tonnen Restmüll anfielen. Im August wurden nur noch rund 1464 Tonnen Restmüll abgefahren, 2,5 Prozent weniger als vor einem Jahr, doch im September kletterte die Menge auf 1604,18 Tonnen. Ronny Bössel schaut mit einer gewissen Sorge auf die Entwicklung, denn überschreitet der Ilm-Kreis die mit der Verbrennungsanlage in Leuna vereinbarten Mengen könnte es teuer werden. Noch habe man aber einen kleinen Puffer, so Bössel.

Mehr Bioabfall zeigt, dass mehr Leute den Müll trennen

Anders als beim Hausmüll freut sich Bössel, wenn beim Bioabfall die Mengen steigen. „Das ist ja so gewollt.“ Heißt es doch, dass die Menschen im Ilm-Kreis besser trennen, immer mehr überhaupt erst einmal eine Biotonne beantragen. Mittlerweile sind 17.772 brauner Tonnen verteilt, 4372 mehr als bei Einführung des Identsystems. Vor allem im März und Juli gingen die Mengen im Vergleich zum Vorjahr nach oben. Im März um 13, im Juli gar um 23 Prozent. 516,78 Tonnen Bioabfall wurden im Juli abgeholt. Im August sank die Menge dann auf 451,14 Tonnen, aber immer noch 4,3 Prozent mehr als 2019. Im September verzeichnete man nun 504,37 Tonnen.

Die gestiegenen Mengen merkt der AIK auch bei den vorgenommenen Leerungen. So wurden im Juli 33.646 Leerungen bei den Biotonnen und 52.847 beim Restmüll vorgenommen. Im September schnellten die Zahlen schon wieder auf 30.069 und 51 746 nach oben. Beim Sperrmüll merkte der AIK vor allem im März und April einen Anstieg, mittlerweile liegt man unter dem Vorjahresniveau. So fielen im August nur 257,29 Tonnen an, 2019 waren es noch 286,52 Tonnen. All das sorgt dafür, dass der Abfallwirtschaftsbetrieb bei der finanziellen Halbjahresbilanz gut dasteht. Eigentlich hatte man nur mit einem Plus von 49.000 Euro geplant. Nun liegt man bei 514.000 Euro. Und auch zum Jahresende könnte ein Gewinn zu Buche stehen. Verloren gehen wird das Geld den Gebührenzahlern aber nicht. „Es wird bei der nächsten Kalkulation gebührensenkend angerechnet“, versprach Bössel.

Im kommenden Jahr muss diese erstellt werden, wird dann ab 2022 wirksam. Leicht ist das Planen im Moment aber nicht. „Unsicherheiten für unsere Planungen ergeben sich nicht zuletzt daraus, dass keiner sagen kann wie lange die Pandemieeinflüsse wirken“, so Bössel.