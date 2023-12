Mit der Bühnenshow „Tina – The Rock Legend“ wird Superstar Tina Turner am 20. März 2024 in der Festhalle Ilmenau gefeiert.

Konzert Hommage an Rocklegende Tina Turner in Ilmenau

Ilmenau Die Show „Tina – The Rock Legend“ bringt Tina Turners feurige Art am 20. März 2024 auf die Bühne in der Festhalle Ilmenau. Tickets gibt es hier:

Das Tribute-Event „Tina – The Rock Legend“ bringt Tina Turners feurige Show zurück auf die Bühne. Auf seiner Deutschlandtournee macht ein hochkarätig besetztes Ensemble aus erstklassigen Sängern, Musikern und Tänzern mit den großen Hits der Rocklegende am 20. März um 19.30 Uhr auch Halt in der Festhalle in Ilmenau.

Die Show bietet dem Publikum die Gelegenheit, das Leben und die Karriere der Powerfrau Tina Turner mit ihrer markanten Stimme und ihrer unverwechselbaren Löwenmähne Revue passieren zu lassen, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Provokante Outfits und faszinierende Bühnenpräsenz

Tina Turner wurde 1939 als Anna Mae Bullock in Brownsville/Tennessee geboren und bildete in den 1960er Jahren mit ihrem damaligen Mann das Rhythm-and-Blues-Duo „Ike & Tina Turner“.

Ihren weltweiten Erfolg und den Status als weiblicher Superstar erlangte sie jedoch erst nach Loslösung aus dieser Beziehung. Sie brachte Hits wie „Simply The Best“, „Private Dancer“, „Typical Male“ oder dem ikonischen James Bond-Titelsong „Golden Eye“ hervor, welche auch die Show „Tina – The Rock Legend“ prägen.

Mehr als 180 Millionen verkaufte Tonträger sowie zahlreiche Grammys, Gold- und Platinauszeichnungen machten Tina Turner in den 1980er und 1990er Jahren zum größten weiblichen Star des Rock und zum Vorbild vieler Nachfolgerinnen. Nicht nur ihr Gesang, sondern auch die sexy-provokanten Outfits und ihre faszinierende Bühnenpräsenz sind Generationen von Fans in bester Erinnerung.

Weitere Informationen und Tickets gibt es online unter: www.tinatherocklegend.de.