Hospizdienst in Arnstadt bietet Begleitung auf schwierigem Lebensweg

Arnstadt. Die Ehrenamtlichen begleiten Schwerstkranke und deren Angehörige in Krisensituationen und stehen ihnen bei Trauer und Abschied zur Seite.

Es gibt Momente im Leben, da braucht es Menschen, die einen stärken und auf dem weiteren Lebensweg ein Stück begleiten. Beispielsweise kann eine schwerwiegende Diagnose das Leben binnen Sekunden verändern – für die Betroffenen und die Angehörigen. Im ambulanten Hospizdienst Arnstadt Malteser Hilfsdienst arbeiten solche Menschen. Die Ehrenamtlichen begleiten Schwerstkranke und deren Angehörige in Krisensituationen und stehen ihnen bei Trauer und Abschied zur Seite. Sie schenken Zeit in Form von Besuchen, Gesprächen und ganz individuell gestalteten Treffen. „Hospizarbeit verbindet, gemeinsam lässt sich viel bewegen und aushalten“, sagt Koordinatorin Kirsti Senff, die sich über jedes neue ehrenamtliche Mitglied freut und einen neuen Kurs ankündigt. Denn am Mittwoch, 24. Mai, ab 17 Uhr, beginnt der Befähigungskurs „Sterbende begleiten lernen“ im Pfarrhof 8 in Arnstadt.