In der Arnstädter Bachkirche findet jedes Jahr ein Gedenkgottesdient der Notfallseelsorger und des Hospizdienstes statt.

Ilm-Kreis. Bei einem Info-Abend am 11. März in Arnstadt werden die Inhalte der Ausbildung zum Hospizbegleiter erläutert.

Hospizdienst in Arnstadt sucht neue Ehrenamtliche

Derzeit arbeiten 66 ausgebildete Ehrenamtliche beim ambulanten Hospizdienst der Malteser in Arnstadt. Das klingt viel, trotzdem sucht er weitere Helfer, die sich für die Begleitung von schwerkranken Menschen und ihren Angehörigen interessieren. Sie können viel Gutes tun – einfach mit ihrer Anwesenheit und Einfühlungsvermögen. Ein Infoabend zur Ausbildung als Hospizbegleiter findet am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr im Pfarrhof 8 in Arnstadt statt.

2019 übernahmen die Helfer 73 Begleitungen und die Anfragen nehmen zu, sagt Koordinatorin Kirsti Senff. Man suche auch mehr Hospizbegleiter, weil Wünsche und Erwartungen der Betroffenen sehr unterschiedlich seien, beispielsweise was die Interessen oder die Religionszugehörigkeit betrifft. Aus diesem Grund werden auch Männer gerne gesehen.

Für die Ausbildung seien keine Vorkenntnisse erforderlich. Wer schwerkranke, sterbende Menschen begleiten möchte, sollte psychisch stabil und bereit sein, einige Stunden Freizeit im Monat zu schenken. Mindestens zehn Kursteilnehmer seien nötig, einen Termin gebe es noch nicht.

Kontakt unter Telefon: 03628/58 54 66 oder 0160/7 13 26 00 sowie per E-Mail an Kirsti.Senff@malteser.org