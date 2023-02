Hunderte Liter Diesel bei Lkw-Unfall im Ilm-Kreis ausgelaufen

Martinroda. Bei einem Lkw-Unfall sind mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen. Der Schaden wird auf 22.000 Euro geschätzt.

Hunderte Liter Diesel sind nach einem Lkw-Unfall in Martinroda im Ilm-Kreis ausgelaufen.

Ein 37-Jähriger kam am Montag mit dem Laster aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Danach fuhr er quer in einen Straßengraben und setze mit dem Lastwagen so auf, dass der Dieseltank beschädigt wurde.

Verletzt wurde niemand. Am Einsatz beteiligt waren auch die Feuerwehr und das Umweltamt. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

