Hundesportverein lädt zum Halloween-Spektakel

Ein Halloween-Spektakel hatte erstmals der Hundesportverein Geraberg organisiert. Zahlreiche Vier- und Zweibeiner folgten der Einladung. Mit dabei waren am Samstagnachmittag auch Nick (6), Rafael (7) und Carlos (5) aus Martinroda (von links), die keine Berührungsängste mit den zwei russischen Windhunden hatten. Vom Geraberger Bahnhof ging es zu Fuß zum Vereinsgelände. Dort wurde in Vorführungen gezeigt, was die Hunde das Jahr über gelernt hatten. Zudem wurde das schönste Kinder-Kostüm prämiert. Für die Veranstaltung gab es ein Infektionsschutzkonzept. Der Verein hat 30 Mitglieder, die regulär zweimal in der Woche trainieren.