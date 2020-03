Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ich bin dann mal weg

Der Schreibtisch ist schon leer, am Freitagmorgen habe ich bei meinem Lieblingsbäcker in Arnstadt noch einmal Brot geholt. Das wird in nächster Zeit seltener, denn ich fahre künftig nicht mehr täglich durch die Stadt. Noch ein paar Tage habe ich Urlaub, am 1. April, und das ist kein Scherz, beginnt für mich ein schon länger geplanter neuer Lebensabschnitt mit anderen Aufgaben.

Mehr als 25 Jahre war ich Teil des Teams der TA-Lokalredaktion in Arnstadt, beim Aufräumen kamen so manche Erinnerungen hoch an Spatenstiche und Richtfeste, aber auch an die 1300-Jahr-Feier in Arnstadt sowie die gelungene Jubiläumsfeier „750 Jahre Stadtrecht“ in Stadtilm. Da gerät so mancher Kreistag oder Stadtrat, der gähnend langweilig oder aber sehr unproduktiv war, glatt in Vergessenheit. Nicht vergessen werde ich die Wanderung mit meinem Mann „von Bach zu Goethe“, also von Arnstadt nach Ilmenau, vor fast genau einem Jahr, nach der uns beiden die Füße brannten. Aber sie zeigte mir den Ilm-Kreis noch einmal von einer ganz anderen Seite. Wandern werde ich weiter, ein neues Fahrrad habe ich mir auch gekauft. Es gibt eine Zeit nach Corona, der Ilm-Kreis hat kulturell viel zu bieten. Ich komme ganz sicher ab und an wieder und freue mich schon darauf.