„Ich hab’ auch heute noch genug um die Ohren“

Frank Kuschel saß von 2004 bis zur Wahl im Oktober vorigen Jahres für die Linke im Thüringer Landtag und war kommunalpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Bei der letzten Wahl trat er nicht mehr an. Kuschel war 1983 in die SED und nach der Wende in die PDS/Linke eingetreten. Er war von 2004 bis 2019 Stadtratsmitglied in Arnstadt und ist seit 1994 Kreistagsmitglied. Der im September 1961 in Ilmenau geborene Kuschel ist geschieden, hat drei Söhne und eine Tochter. Er ist Verwaltungsbetriebswirt.

Wie erlebten Sie die letzten recht turbulenten Tage im Erfurter Landtag?

Ich war bei der Wahl am Mittwoch im Plenarsaal, als Gast. Bei der Annahme der Wahl durch Thomas Kemmerich war ich sprachlos und geschockt. Danach bin ich erstmal raus aus dem Landtag und drei Runden durch den Park gelaufen. Ich musste ja selbst erst einmal einen klaren Kopf bekommen, musste begreifen, was dort geschehen ist. Dann hat mich die öffentliche Empörung in Thüringen freudig überrascht. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Außer Ankündigungen von Thomas Kemmerich ist ja – Stand heute – noch nichts geschehen.

Hätten Sie ihm auch – wie die Linke-Fraktionschefin – die Blumen vor die Füße geworfen?

Ich kann ihre emotionale Reaktion gut verstehen. Ich wäre vielleicht noch deutlicher geworden.

Wie soll es jetzt in der Thüringer Landespolitik Ihrer Meinung nach weitergehen?

Als erstes muss jetzt eine handlungsfähige Regierung her, denn Neuwahlen brauchen ja auch viel Zeit, und das bedeutet Stillstand. Deshalb: Umgehender Rücktritt des jetzigen Ministerpräsidenten und im Landtag die Neuwahl eines neuen Regierungschefes unter Berücksichtigung des Wahlergebnisses bei der Landtagswahl. Und das heißt doch wohl ganz klar: Bodo Ramelow hat den Regierungsauftrag.

Was schmerzte Sie mehr, der Rückzug aus dem Landtag oder der Verlust des Mandates im Arnstädter Stadtrat?

Ganz klar: Der Verlust des Stadtratsmandates schmerzt noch heute, denn damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Auf den von mir schon lange angekündigten Rückzug aus dem Landtag konnte ich mich selbst ja lange genug vorbereiten. Auch beim Stadtrat in dieser Woche war ich im Zuschauerraum und habe mich bei einigen Themen oft gefragt, wann denn jetzt jemand von den Räten endlich mal den Mund aufmacht. Nur mit Harmonie alleine erreicht man nichts.

Ihr Fazit nach 15 Jahren als Landtagsabgeordneter?

Ich bin insgesamt mit meiner politischen und auch mit meiner persönlichen Bilanz sehr zufrieden. Klar ist immer auch noch Luft nach oben, aber bei mir überwiegt das Positive. Der Umgang im Parlament war vor dem Einzug der AfD immer respektvoll – auch bei sachlichen oder politischen Differenzen. Das war mir wichtig und das war ja auch in Bezug auf meine Biografie nicht selbstverständlich.

Immer wieder stand dabei auch Ihre Stasi-Vergangenheit im Raum. Ist das noch heute ein Thema?

Ja, die ist immer noch ein Thema – und das ist auch gut so und geboten. Ich selbst habe ein Interesse an der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – sowohl politisch als auch persönlich. Nur das garantiert, dass sich so etwas nie wiederholt.

Was sind Ihre Erfolge in der Zeit ihrer Landtagszugehörigkeit?

Unbestritten die Lösung der Beitragsproblematik beim Straßenausbau und beim Thema Wasser und Abwasser. Und dann haben wir noch sehr viel für die finanzielle Stärkung der Kommunen getan. Thüringen ist inzwischen auch Vorreiter bei der Rekommunalisierung von ehemals privatisierten Aufgaben. Die Kommunalisierung von Eon Thüringen hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Und im Ilm-Kreis waren das die Kommunalisierung der Abfallwirtschaft und des Busverkehres. Da hat jetzt sogar die Europäische Union ein Forschungsprojekt aufgelegt, an dem ich mitarbeite.

Was hätte besser laufen können?

Als persönliche politische Niederlage sehe ich die Aussetzung der Kreisgebietsreform und den Verzicht auf die Pflichtphase bei der Gemeindeneugliederung an. Wer in zehn Jahren noch eine leistungsfähige Verwaltung auf kommunaler Ebene haben will, der kommt darum meiner Meinung nach nicht umhin. Die größte Herausforderung war und ist die Sicherung des Fachkräftebedarfes, das geht in der jetzigen Struktur nur bedingt. Das Werben um diese Fachkräfte geht nur mit einer breit aufgestellten und nicht mit einer zerstückelten Verwaltung, wie es derzeit der Fall ist.

Sie sind Kreistagsmitglied, was ist Ihnen hier wichtig?

Wir müssen dafür sorgen, dass der Kreis die notwendigen finanziellen Mittel für die Sanierung der Schulen und für den Breitbandausbau zur Verfügung hat. Gefordert sind hier natürlich vor allem das Land und über die Kreisumlage auch die Kommunen. Zudem erwarte ich einen respektvollen Umgang im Kreistag selbst und auch zwischen den Kreistagsmitgliedern aller Fraktionen und der Verwaltung.

Wie sieht Ihr Alltag heute aus?

Ich bin Verwaltungsleiter einer psychosomatischen Einrichtung in Bad Tabarz. Wir bereiten dort psychisch kranke Patienten auf das Leben nach der Klinik vor. Dann bin ich Leiter des Institutes für Kommunalberatung und Bildung in Arnstadt. Und bin Verlagsleiter des Thüringer Kommunalverlages Arnstadt. Ich habe also auch heute noch genug um die Ohren.

Was sind jetzt Ihre Ziele – beruflich, persönlich und politisch?

Persönlich will ich jetzt natürlich mehr Zeit mit meinen Kindern und den sechs Enkeln verbringen. Das kam natürlich in den letzten Jahren zu kurz. Beruflich will ich endlich mal einen Bestseller verlegen und den Verlag voranbringen. Landespolitisch will ich die Fortsetzung von Rot-Rot-Grün als zukunftsfähiges Projekt. Kommunalpolitisch strebe ich den Wiedereinzug in den Stadtrat an. Ich fahre am Wochenende in Urlaub, meine Lektüre wird dort der Haushaltsplanentwurf der Stadt für 2020 sein.