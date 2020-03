Ichtershäuser Traditionsbetrieb wechselt den Besitzer

„Moment. Ich kümmere mich nur noch schnell um das Gulasch. Ich bin gleich bei Ihnen.“ Gut zu tun hat Konstanze Fritz-Schilberg, Geschäftsführerin der Fleischerei Fritz in Ichtershausen.

Im Laden ist es am Vormittag noch ruhig. Um die Mittagszeit und nachmittags geben sich dann aber die Kunden die Klinke in die Hand. Nicht nur Einheimische steuern den Traditionsbetrieb an. „Seit 152 Jahren findet man uns an diesem Standort“, verrät die Chefin. Sie selbst startete ihre Berufslaufbahn einst bei der Sparkasse, trat aber im Jahr 2005 in die Fußstapfen ihres Vaters, als dieser schwer krank wurde. 2008 übernahm sie die Fleischerei. „In sechster Generation“, wie sie nicht ohne Stolz sagt.

„Leicht waren die vergangenen Jahre allerdings nicht“, räumt Konstanze Fritz-Schilberg ein. Das Essverhalten der Kunden ändert sich, behördliche Auflagen steigen ebenso wie die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter. „Je kleiner das Unternehmen, desto schwieriger wird es“, betont die Chefin.

Daher entschloss sie sich, neue Wege zu gehen. Am Montag, 16. März, ist es so weit: Die Fleischerei Rainer Fritz GmbH wird eine Tochterfirma der Agrargenossenschaft Bösleben. Ackerbau und Viehzucht wird dort betrieben. Es gibt aber auch die Landschmaus-Fleischerei, die Bauernscheune und einige andere Zweige im Unternehmensverbund. „Unser Zusammenschluss ist für alle von Vorteil: Wir können unsere Stärken in Einkauf, Produktion und Vertrieb bündeln“, betont Geschäftsführer Ralf Gumpert.

Übernommen werden alle 15 Mitarbeiter der Fleischerei Fritz. Für die Kunden ändert sich wenig: Der Name des Geschäfts bleibt erhalten, auch werden in der Produktion, wenn diese nach Bösleben verlegt wird, weiterhin die Ichtershäuser Klassiker wie der Leberkäse produziert. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, betont Ralf Gumpert. Konstanze Fritz-Schilberg nickt, verabschiedet sich dann aber schnell. Kundschaft wartet.