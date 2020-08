Vereinsvorsitzender Leander Lutz zeigt eine Tafel, die ihm besonders wichtig ist. Frieden steht in verschiedenen Sprachen auf ihr.

Ichtershausen: Ausflug in die deutsche Geschichte

28 geschichtliche Tafeln präsentiert der Verein der Freunde der Stadt Sankt Petersburg seit Freitag im Foyer der Neuen Mitte. Auf einer geht es um die Spanische Grippe und die Millionen Opfer, die sie am Ende des Ersten Weltkrieges forderte. „Und nun haben wir Corona“, sagt Leander Lutz, der Vorsitzende. Das aktuelle Virus machte auch die Ausstellungspläne des Vereins in den letzten Monaten zunichte. Umso froher ist Leander Lutz, nun endlich wieder einiges zeigen zu können.

„Wir sind Bürgermeister Uwe Möller vom Amt Wachsenburg sehr dankbar, dass wir hier ausstellen dürfen“, betont er. Und damit das corona-konform passieren kann, wurden die Tafeln so platziert, dass sie auch von außen zu lesen sind. Zumindest jener Teil, auf den der Verein diesmal seinen besonderen Schwerpunkt legt. „Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg“, erklärt Leander Lutz und fügt hin: „Eigentlich wollten wir die Ausstellung ja schon zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung, zeigen.“ Ganz so dramatisch sei die Verspätung aber nicht. „Eigentlich hat der Weltkrieg ja erst am 2. September mit der Kapitulation Japans geendet.“

Wie es zu diesem verheerenden Krieg kommen konnte und wie er schließlich endete, mit der Teilung Deutschlands und Europas, all das hat der Verein zusammengestellt. „Wir wollen neugierig machen, sich weiter mit einem Thema zu beschäftigen, nachzulesen.“ Die Schulen, so hofft er, würden die Tafeln für den Unterricht nutzen.

Doch auch Ausflüge in die etwas weiter zurückliegende Geschichte wagt die Ausstellung, so zum Beispiel zur Völkerschlacht von Leipzig. „Da gibt es sogar einen Bezug nach Ichtershausen, mit dem Preußen-Grab hier“, meint Leander Lutz. Ebenfalls widmet man sich der Bedeutung des 9. November in der deutschen Geschichte von der Reichspogromnacht bis zum Mauerfall.

Wer diese Tafeln sehen will, muss sich im Nadelwerksmuseum melden, um ins Foyer gelassen zu werden.