Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) startet Mitte September ihre Thüringentour „Miteinander reden“. Verteilt über die zweite Jahreshälfte besucht sie sechs Regionen und lädt am Abend Bürger vor Ort zum Gespräch ein. Dabei kommt sie auch in den Ilm-Kreis – und zwar am 3. Dezember nach Ichtershausen. Vor dem Bürgergespräch besucht sie Unternehmen, Vereine und Initiativen vor Ort.