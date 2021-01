Die Polizei wurde am Samstag zu einem Einbruch in eine Gartenparzelle in der Gartenanlage Am Pörlitz gerufen, wo sich über die Silvestertage ein Einbrecher gewaltsam Zutritt verschaffte. Der Täter rückte laut Polizei jedoch ohne Beute wieder ab.

Gartenbesitzer, die zu dem Vorfall Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter Telefon: 03677/601 124 und unter Angabe der Fall-Nummer 677/2021 zu melden.