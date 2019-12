20 Jahre Schlemmerecke wurden an der Staatlichen Regelschule „Wilhelm Hey“ in Ichtershausen gefeiert. Im Bild (von links nach rechts): Ann-Sophie, Soraya, Shona, Lehrerin Catrin Eberhardt, Emily, Max und Lucas.

Ichtershausen. Die vor 20 Jahren gegründete Schüleraktiengesellschaft an der Hey-Schule in Ichtershausen feierte Jubiläum mit einer Milchparty.

Ichtershausen: Geburtstagsfeier in der Schlemmerecke

Vor 20 Jahren – im Dezember 1999 – wurde die Schlemmerecke SAG, eine Schüleraktiengesellschaft, gegründet. Es war ein historischer Tag für die Regelschule „Wilhelm Hey“ in Ichtershausen, in der von da an ein Schülerunternehmen tätig war.

„Die damalige Profilierungsrichtung ‘Wirtschaftsbezogener Unterricht’ wurde mit der Schlemmerecke SAG um einen wesentlichen Aspekt erweitert. Sieben Schülerteams haben seitdem Erfahrungen und Schlüsselqualifikationen durch die Einblicke in betriebliche Geschehnisse und Zusammenhänge erworben“, erläutert Schulleiter Thomas Umbreit.

Aktuell sind es sechs Schülerunternehmer, die aus der Klasse 8b kommen. „Ein hohes Maß an Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Engagement der Schülerinnen und Schüler haben dieses Projekt zum Erfolg geführt und zu einer festen Institution an unserer Schule werden lassen“, lobt Umbreit die Mädchen und Jungen. Weder Lehrer noch Eltern und vor allem die Schüler könnten sich die „Heyschool“ ohne ihre Schlemmerecke vorstellen, in der es unter anderem Getränke und Snacks für die Pausenversorgung gibt.

Fundierte Berufsorientierung ermöglichen

Die Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt aller Aktivitäten im Bereich Schule-Wirtschaft in enger Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern, betont der Schulleiter. Ziel sei es, möglichst optimal auf die Arbeits- und Berufswelt vorzubereiten und eine fundierte Berufsorientierung zu ermöglichen. „Lernen durch Handeln“ sei ein Grund für die Attraktivität dieses Projektes, so der Schulleiter.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten mit Eigenmotivation und Engagement. Der Arbeitsprozess und damit auch der Lernprozess wird durch den Schüler selbst organisiert. Dabei müssen sie eigene Entscheidungen treffen und sind für den Erfolg der Schülerfirma selbst verantwortlich. Sie geben Bestellungen auf, verkaufen ihre Produkte, machen Inventur, reinigen den Verkaufsraum, zahlen Geld ein und holen Kontoauszüge. Somit erlernen die Schülerunternehmer bereits jetzt Arbeitsabläufe, welche nach der Schule eine größere Rolle spielen werden.

Das Jubiläum wurde mit einer großen Milchparty im Foyer der Schule gefeiert.