Ichtershausen: Spiel mit dem Gullideckel

Ein Hund schnüffelt an einem Gullideckel. In Ichtershausen hat ein Mann mit einem Gullideckel geworfen.

Ichtershausen. In Ichtershausen hat ein Mann einen Gullideckel geworfen.

Ein Mann hat am Mittwoch mit einem Gullideckel erheblichen Schaden angerichtet. Wie die Polizei weiter informierte, war es zur Sandmännchenzeit, gegen 18.50 Uhr, als der Mann in der Erfurter Straße, Ecke Zimmerstraße einen Gullideckel aus der Fassung nahm und gegen einen Verteilerkasten warf. Ein anderer Mann beobachtete das gefährliche Spiel und rief die Polizei. Die brachte den Gullideckel wieder an seinen ursprünglichen Platz. Die Gefahr durch das entstandene Loch war gebannt. Der Sachschaden liegt bei 300 Euro. Der bislang Unbekannte soll 20 bis 25 Jahre alt, schlank und ungefähr 1,80 Meter groß sein. Er hat schwarze, kurze Haare. Bekleidet war er mit weißem Basecap, schwarzer Jacke, hellblauer Jeans und weißen Turnschuhen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon: 03677/601124 mit der Bezugsnummer 0066959/2021.