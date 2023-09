Ideen für neuen Marktplatz erwünscht

Arnstadt feierte in diesem Jahr 750 Jahre Marktrecht. Die Postkarte zeigt den Arnstädter Marktplatz um 1910.

Arnstadt. In Arnstadt wird der Marktplatz umgestaltet.

Die Arnstädterinnen und Arnstädter sind zur Bürgerbeteiligung zum Thema „Neugestaltung des Marktplatzes“ eingeladen. Diese findet am Sonntag, 15. Oktober, um 14 Uhr im Rathaussaal statt. Es wird um vorherige Anmeldung gebeten mit dem Formular auf www.arnstadt.de/marktplatz – oder bis zum 10. Oktober am Empfang des Rathauses oder in der Tourist-Information.

Die Neugestaltung des Marktplatzes hat im EFRE-Wettbewerb „Nachhaltige Stadtentwicklung und energetische Stadtsanierung“ den Zuschlag erhalten. In die Umsetzung in den kommenden Jahren fließen die Wünsche der Bürger ein. Der neue Marktplatz soll barrierefrei und ebenerdig sein. Für seine Gestaltung werden nachwachsende Rohstoffe verwendet wie auch klimageeignete Pflanzen und Bäume, die natürlichen Schatten spenden. Außerdem wird der Marktplatz auf künftige Wetterereignisse wie Starkregen vorbereitet.

Zum Tag der Städtebauförderung im Mai hatten sich rund 500 Arnstädter über die Stadtentwicklung und die Neugestaltung des Marktplatzes informiert und Anregungen gegeben. Weitere Wünsche können an Melanie Brumme im Amt für Stadtentwicklung und Umwelt unter Telefon: 03628/745 732 oder E-Mail an marktplatz@stadtverwaltung.arnstadt.de gegeben werden. Auch gibt es Teilnahmescheine für eine Umfrage.