Ideen für Stadtführungen durch Arnstadt gesucht

Arnstadt. Team der Tourist-Info plant für das Jahr 2024 besondere Touren durch Arnstadt:

Hilfe in eigener Sache benötigt die Arnstädter Tourist-Information. Das sagte gestern André Kudernatsch, Pressesprecher der Stadtverwaltung.

„Die Kollegen sitzen gerade an den Planungen der Sonderführungen für 2024 und stellen sich wie jedes Jahr die Fragen: Welche Themen verpacken wir in Form von Stadtführungen? Was könnte für die Zielgruppe interessant sein? Bevor komplett an den Wünschen vorbeigeplant wird, kam die Idee auf, die Frage einfach denen zu stellen, die daran teilnehmen würden“, erklärte er. Wer also Vorschläge für interessante Themen hat, die in einer Stadtführung beleuchtet werden könnten, könne seine Vorschläge auf der Facebookseite der Tourist-Information Arnstadt oder auch per Mail an information@arnstadt.deeinreichen. Die Abgabe der Vorschläge sei natürlich auch persönlich in der Tourist-Information, Markt 1, 99310 Arnstadt möglich. „Das Team der Tourist-Information schaut sich alle Vorschläge an und bezieht geeignete Ideen in die Planungen mit ein.“