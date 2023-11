Ilm-Kreis: Aktionstag zur beruflichen Zukunft

Weiterbildung, berufliche Veränderung, technologischer Wandel und Quereinstieg stehen im Mittelpunkt eines Aktionstages zur beruflichen Zukunft am 16. November. (Symbolfoto)

Einen digitalen Aktionstag zu den Themen Weiterbildung, berufliche Veränderung, technologischer Wandel und Quereinstieg bietet die Berufsberatung für Erwachsene am kommenden Donnerstag, 16. November an. Die Aktion richtet sich auch an Menschen aus dem Ilm-Kreis, die sich beruflich neu orientieren möchten oder müssen, sich für eine Weiterbildung interessieren oder über einen Quereinstieg nachdenken.

Virtuelle Infoveranstaltungen zu unterschiedlichen Themen

Die Expertinnen und Experten der Arbeitsagentur stehen von 9 bis 17 Uhr unter Telefon: 0361/30 22 22 2 beratend zur Seite. Zudem gibt es virtuelle Infoveranstaltungen zu verschiedenen Themen, wie Auswirkungen des technologischen Wandels auf die berufliche Zukunft, Möglichkeiten der Weiterbildung, Umsetzung beruflicher Veränderungen, berufliche Rehabilitation nach Erkrankungen, persönliche Zufriedenheit im Job oder das Schreiben einer Bewerbung.

Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/thueringen-mitte/aktionstag.