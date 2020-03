Ilm-Kreis-Behörden an Vorgaben von Bund und Land gebunden

Unsere Lokalredaktion fragt im Rahmen einer Serie bei den Verwaltungsgemeinschaften, Städten, Landgemeinden und dem Amt Wachsenburg: Wie digital ist ihre Verwaltung? Sprecherin Doreen Huth informiert für das Landratsamt und beschränkt sich dabei auf das Verkehrs-, Gewerbe- und Ordnungsamt.

Was ist in Ihrer Verwaltung bereits bequem von zu Hause aus möglich?

Mit der bundesweiten Einführung der i-Kfz-Stufe 3 seit dem 1. Oktober 2019 haben die Bürger die Möglichkeit, mehr Zulassungsvorgänge von zu Hause aus zu erledigen. Der Antragsteller kann beispielsweise seine Halterdaten berichtigen, die Umschreibung eines zugelassenen Fahrzeugs auf seine Person vornehmen oder die Neuzulassung eines Fahrzeugs vornehmen.

Leider ist dies nur für natürliche Personen möglich, die sich mit der eID-Funktion des Bundespersonalausweises im Internet online identifizieren können, sprich den Ausweis freigeschaltet und eine Auslesemöglichkeit Eine Vertretungsmöglichkeit im Onlineverfahren ist nicht möglich und auch die Antragsstellung von juristischen Personen ist in der i-Kfz-Stufe 3 noch nicht gesetzlich geregelt.

Für welche Erledigungen muss der Bürger persönlich zur Verwaltung kommen?

Da sich im Bereich der Kfz Zulassung nur Regelzulassungsvorgänge online abbilden lassen, ist die Erteilung von Einzelgenehmigungen, die Erteilung von Betriebserlaubnissen, Kurzeit- und Ausfuhrkennzeichen, technische Änderungen, Änderung von Betriebszeiträumen und Zulassung von Oldtimer-Fahrzeugen nur in der Verwaltung möglich.

In nahezu allen Bereichen sind auf unserer Homepage Formulare hinterlegt. Diese können vom Bürger zum Teil online ausgefüllt werden oder müssen ausgedruckt, ausgefüllt und dann per Mail, Post oder Fax an uns gesendet werden. Hier ist jedoch zu beachten, dass Einsprüche beziehungsweise Widersprüche unterschrieben werden müssen und für die elektronische Übermittlung Formvorschriften (DE-Mail) beachtet werden müssen.

In einzelnen Bereichen ist die persönliche Vorsprache nach wie vor notwendig, so zum Beispiel wenn die Unterschrift des Antragstellers durch die Behörde beglaubigt werden muss. Auch nutzen zahlreiche Bürger die Möglichkeit der persönlichen Vorsprache, um sich zum Beispiel über einzureichende Unterlagen, Verfahrensdauer, Kosten des Verfahrens, Verfahrensaussichten usw. durch die Behörde informieren zu lassen.

Gibt es derzeit Bestrebungen, weitere Behördengänge zu vereinfachen? Wenn ja, welche und inwieweit?

In der Kfz-Zulassung wird dies nur aufgrund der bundeseinheitlichen gesetzlichen Regelungen geschehen können. Unsere Verwaltung wird die Behördengänge im Kfz-Bereich nicht individuell anpassen und vereinfachen können. Ebenso wird es in anderen Bereichen (Waffenbehörde, Ausländerbehörde, Staatsangehörigkeitsbehörde, Führerscheinstelle, Gewerbebehörde usw.) nicht möglich sein, individuelle Lösungen der elektronischen Verarbeitung von Verfahren schaffen zu können. Diese werden durch Bund oder Land einheitlich vorzugeben sein.

Für Kontakte mit der Ausländerbehörde steht ein Terminmanagementsystem zur Verfügung. Hier können Bürger von zu Hause aus Termine buchen.

Weitere Dienstleistungsangebote wie die Online-Terminvergabe, Online-Auskünfte zu verwalteten Zulassungsdokumente wird es im Bereich der Kfz-Zulassung ab Februar (siehe PM) geben und diese werden schrittweise je nach Angebotsannahme erweitert. Ebenso wird es zeitnah die Möglichkeit geben, online Termin für die Führerscheinstelle zu buchen. Darüber hinaus wird in naher Zukunft die Möglichkeit bestehen, Führerscheinangelegenheiten (in begrenztem Umfang, insbesondere aber Pflichtumtausch) in Ilmenau (Bürgerservice) erledigen zu können.

Gibt es gegebenenfalls Besonderheiten in Ihrem Arbeitsablauf hinsichtlich der digitalen Verwaltung?

In zahlreichen Bereichen werden Daten auf zentralen Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet (Ausländerzentralregister, Bewachungsregister, Zentrales Waffenregister, Zentrales Personenstandsregister, Führerscheinregister usw.). Die automatische Verarbeitung von Vorgängen kann in diesen Bereichen jeweils nur nach bundeseinheitlichen Vorgaben realisiert werden. Darauf hat das Landratsamt keinen Einfluss.