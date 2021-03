Ilm-Kreis: Betriebe suchen Fachkräfte von morgen

Die Zahl der Betriebe, die Auszubildende beschäftigen, ist laut der Agentur für Arbeit Erfurt gestiegen. Im Juni 2020 war in insgesamt 2185 Betrieben im Ilm-Kreis, in Erfurt, in Weimar, im Weimarer Land und im Kreis Sömmerda mindestens ein Azubi beschäftigt. Damit stieg die Quote in Mittelthüringen auf 15,2 Prozent und liegt leicht über dem Thüringer Durchschnitt von 14,9 Prozent. Am höchsten ist die Ausbildungsquote im verarbeitenden Gewerbe (25 Prozent), in der Land- und Tierwirtschaft (23 Prozent) und in der Wasser- und Entsorgungsbranche (21 Prozent). Es folgen Handel, Informations- und Kommunikationsbranche, Verwaltung und Baugewerbe mit 18 Prozent sowie Gesundheits- und Sozialwesen, Unterhaltung und Erholung mit 16 Prozent.

„Ausbildung ist und bleibt für Unternehmen eine der besten Möglichkeiten, um gute Fachkräfte zu gewinnen“, sagt Holger Bock, Geschäftsführer der Erfurter Arbeitsagentur. Anlässlich der Woche der Ausbildung vom 15. bis 19. März ermutigt er Jugendliche, sich zu informieren. „Die Unternehmen suchen ihre Fachkräfte von morgen. Schließlich geht in den nächsten zehn Jahren knapp jeder vierte Beschäftigte in den Ruhestand.“

Berufsberatung unter Telefon: 0800/4555500