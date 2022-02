Ilm-Kreis: Bezirksvorsitzender der IG BAU wiedergewählt

Ilm-Kreis. Ralf Eckardt vertritt als Vorsitzender des Bezirksverbands Erfurt der IG BAU auch die Interessen von 2800 Beschäftigten im Ilm-Kreis.

Ralf Eckardt wurde als Vorsitzender des Bezirksverbands Erfurt der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) für vier weitere Jahre im Amt bestätigt. Damit bleibt der 64-Jährige oberster Interessenvertreter für Bauarbeiter, Reinigungskräfte und Beschäftigte der Land- und Forstwirtschaft auch im Ilm-Kreis.

„Gerade am Arbeitsplatz kommt es darauf an, dass die Menschen an einem Strang ziehen. Bessere Löhne und Arbeitsbedingungen fallen nicht vom Himmel“, sagt Eckardt. Er appelliert an die Beschäftigten, sich für die eigenen Belange einzusetzen. Sie dürften sich nicht unter Wert verkaufen und sollten auf eine tarifliche Bezahlung bestehen.

TA-Newsletter für den Ilm-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein großes Thema sei auch die Weiterbildung: „Viele Branchen stehen vor einem enormen Umbruch. Ob es um die klimagerechte Sanierung von Altbauten, den Umbau der Forstwirtschaft oder die Digitalisierung in der Baubranche geht – wichtig ist, Arbeitnehmer durch zusätzliches Knowhow für die Zukunft fit zu machen.“ Eckardt kündigt an, sich in politische Debatten einzumischen: „Viele Vorhaben der Berliner Ampel-Koalition haben direkte Auswirkungen in unserer Region, von der Umgestaltung der Agrarwirtschaft bis zur gesetzlichen Rente. Bei all diesen Themen wird sich die IG BAU einbringen und der Kommunal- und Landespolitik auf die Finger schauen.“