Ilm-Kreis-CDU will sich in der Lokalpolitik neu aufstellen

Von den Kommunalwahlen bis zur Bundespolitik – beim Kreisparteitag der CDU am Wochenende spielten zahlreiche Themen eine Rolle. Dabei gab man sich selbstkritisch. „Wir haben als CDU drei Sitze verloren, was einen Verlust von 6,6 Prozent entsprach. Dieses Ergebnis kann uns nicht zufrieden stimmen. Aber durch den Einzug der AfD mit neun Sitzen war nicht mehr drin“, konstatierte Lars Oschmann, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion im Kreistag. Gegenüber der letzten Wahl habe man mehr als 4000 Stimmen verloren. „Wir müssen daher auch für die Wahl feststellen, dass das Label CDU zur Zeit ein Problem ist.“

Die Gründe dafür seien vielfältig und lägen nicht nur in der Region. „Aber ich will es mir nicht zu einfach machen, indem ich nur nach Erfurt, Berlin und Brüssel zeige“, so Oschmann. „Auch wir im Kreis müssen unsere Lokalpolitik neu aufstellen. Wir müssen die Menschen mitnehmen.“ Man müsse wieder vermitteln, „dass wir Sachpolitik im Interesse unserer Bürger machen“, erklärte Oschmann. Dies könne man im Kreistag mit wechselnden Mehrheiten erreichen, wie der Beschluss zum Seniorenamt gezeigt habe. Beim ÖPNV sei es hingegen „leider nicht gelungen, die eigene Position durchzusetzen.“ Eine Rückabwicklung der Kommunalisierung sei nicht möglich. „Wir haben als Kreis ab dem 1. Juli beim ÖPNV versagt und müssen feststellen, dass gerade der ländliche Raum abgehängt wurde.“ Die Kommunalisierung sei „ein Misserfolg für die Landrätin.“ Es habe sich gezeigt, dass die öffentliche Hand „es nicht besser“ könne. Nun gelte es dafür zu sorgen, dass das Angebot wieder verbessert werde.

Eine große Herausforderung werde der Haushalt 2020. Eine Erhöhung der Kreisumlage um 4,3 Millionen Euro und ein Stellenaufwuchs um 21 Stellen im Landratsamt sei mit der CDU/FDP-Fraktion nicht zu machen. „Das nimmt unseren Städten und Gemeinden die Luft zum Atmen“, sagte Oschmann und kritisierte auch den gestiegenen Schuldenstand des Kreises, was eine Belastung für die künftigen Generationen sei. „Wir wollen keine aufgeblähte Verwaltung, sondern eine funktionsfähige und finanzierbare“, forderte er, die Kreisumlagenerhöhung um zwei Millionen Euro zu senken. Oschmann betonte: „Wir arbeiten nicht mit der AfD-Fraktion im Kreistag zusammen.“ Er sei es leid, dass Mitglieder der Fraktion Linke/Grüne/SPD das Gegenteil behaupteten. Oschmann bekräftigte in diesem Zusammenhang, dass seine Fraktion an der Ablehnung der Wahl Madeleine Henflings in den Jugendhilfeausschuss festhalten werde. „Wir halten es für falsch, dass eine Person, die sich so verhält, im Jugendhilfeausschuss ist“, sagte Oschmann unterm Beifall der rund 50 Anwesenden. Dass Linke/Grüne/SPD an Henfling festhalte, zeige „wie respektlos sie mit dem Kreistag umgehen.“ Sie müssten doch akzeptieren, dass „diese Person demokratisch nicht wählbar ist.“ „Wir reichen die Hand. Ihr könnt jemand vorschlagen, aber nicht Madeleine Henfling. Denn diese Frau verbreitet über Twitter Lügen über uns, und das werden wir als CDU-FDP-Fraktion nicht dulden“, so Oschmann.

Doch nicht nur der politische Gegner auf Kreisebene bekam viel Kritik, auch der eigene Landesvorstand, namentlich sein Vorsitzender Mike Mohring. Wer zwölf Prozent Wählerstimmen und die Spitzenposition unter den Thüringer Parteien verliere, habe keinen Regierungsanspruch und sollte den eigenen Wahlkampfauftritt kritisch bewerten, hieß es von mehreren Parteimitgliedern. Kreisverbandschef und Bundestagsabgeordneter Tankred Schipanski hatte um die Meinungen gebeten, um zu wissen, welche Position aus dem Ilm-Kreis er gegenüber der Landes-CDU deutliche machen sollte. Die Botschaft dabei: Die Konzentration auf die Person Mohring ging im Wahlkampf ziemlich schief. Sollte es in einem Jahr Neuwahlen geben, dann sollten wir mit einem Expertenkabinett antreten“, forderte Reinhard Köhler. Die CDU dürfe weder mit den Linken noch mit der AfD zusammenarbeiten, sonst verliere man die Glaubwürdigkeit und weitere Wählerstimmen. Gastredner des Abends war Ralph-Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, der direkt vom CDU-Parteitag in Leipzig nach Arnstadt gereist war. „Es geht darum, dass wir jetzt ein bisschen aus diesem Mehltau heraus kommen und Zukunft gestalten und dies etwas kraftvoller und optimistischer tun, als das bisher der Fall ist“, sagte er mit Blick auf Themen wie Klimaschutz, Energiewende, Digitalisierung, Elektromobilität und Bildung.