Ilm-Kreis: Entsorgung verschiebt sich

Vieles wird coronabedingt zu Ostern anders sein als sonst: Eines aber ist wie immer: Aufgrund der Feiertage verschiebt sich in einigen Orten die Müllentsorgung. Darauf machte gestern Iris Henneberg vom Abfallwirtschaftsbetrieb AIK aufmerksam. Am Karfreitag erfolgt keine Bio- oder Restabfallentsorgung, diese verschiebt sich auf Samstag, den 11. April. Auch am Montag, dem 13. April, ist ein Feiertag. In der Nachosterwoche verschieben sich daher alle Entsorgungstermine für Rest- und Bioabfall um einen Tag nach hinten. Betroffen sind auch die Papierabfuhrtermine sowie jene für Grüne-Punkt-Wertstoffe. Auch sie werden nächste Woche einen Tag später als üblich abgeholt.

Nachzulesen sind alle Abfuhrtermine – auch die verschobenen – im Leitfaden der Abfallwirtschaft im Ilm-Kreis 2020, im Internet unter www.aik.ilm-kreis.de und in der Abfall-App.