Ilm-Kreis: Fahrradclub lädt zur Tour auf dem Saale-Radweg

Eine Radtour mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub Ilm-Kreis führt am 30. Juli vorbei an den Talsperren Bleiloch, Burgkammer und Hohenwarte. (Symbolfoto)

Ilmenau. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Ilm-Kreis Fahrradclub lädt am 30. Juli zu einer Rundtour auf dem Saale-Radweg ein.

Zu einer rund 80 Kilometer langen Radtour entlang des Saale-Radweges lädt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub Ilm-Kreis am kommenden Sonntag, 30. Juli, alle interessierten Radlerinnen und Radler ein. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Bahnhof Ilmenau, von wo aus die Teilnehmer mit privaten Pkws nach Ziegenrück fahren. Der Rundkurs mit den Rädern führt über Schleiz, Saaldorf, Saalburg und Burgk vorbei an den Talsperren Bleiloch, Burgkammer und Hohenwarte. Die Strecke ist sowohl für Alltagsräder und Mountainbikes als auch für Pedelecs geeignet. Zur Optimierung der Mitfahrgelegenheiten wird um vorherige Anmeldung gebeten unter:

https://touren-termine.adfc.de/radveranstaltung/105056-2-sommerradtour-saalerw

oder E-Mail: ilm-kreis@adfc-thueringen.de