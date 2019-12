Ilm-Kreis. Die Agenturen für Arbeit in Arnstadt und Ilmenau passen im neuen Jahr ihre Sprechzeiten an.

Ilm-Kreis: Geänderte Öffnungszeiten der Agentur für Arbeit

Neue Öffnungszeiten haben ab Januar die Agenturen für Arbeit in Arnstadt und Ilmenau. Darauf macht Agentursprecher Dirk Kase aufmerksam. Mit der Anpassung reagiere man auf ein verändertes Kundenverhalten. „Viele Anliegen werden heute online erledigt. Es ist nicht mehr erforderlich, sich persönlich arbeitsuchend zu melden. Beratungsgespräche finden nach Vereinbarung eines Termins statt. Wir haben in den letzten Monaten die Kundenvorsprachen und Anliegen intensiv beobachtet und passen uns nun an“, erklärt Beatrice Ströhl, Vorsitzende der Geschäftsführung. In Arnstadt ist montags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr und donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie für Berufstätige von 14 bis 18 Uhr geöffnet. In Ilmenau ist dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet.