Ilm-Kreis: Handarbeiten und Kreativkurse an Volkshochschule

Ilm-Kreis. Neue Kurse für Jung und Alt starten an der Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau.

Gemeinsam kreativ werden können Familien im Eltern-Kind-Kurs „Laternen und Fackeln aus Papier gestalten“, der am Mittwoch, 25. Oktober, von 16.15 bis 17.45 Uhr in der Volkshochschule Arnstadt gegeben wird. Zusammen werden Laternen oder LED-Fackeln kreiert. Die Veranstaltung ist für Kinder ab fünf Jahre geeignet.

Die Grundlagen des Häkelns vermittelt der vierteilige Kurs „Häkeln für absolute Anfänger“ ab Montag, 6. November, von 16.30 bis 18 Uhr in der Volkshochschule Ilmenau. Anhand konkreter Projekte wird unter anderem das Häkeln in Reihen und Runden, die vier Grundmaschen sowie das Lesen von Häkelschriften erlernt.

Der Umgang mit der Nähmaschine steht im sechsteiligen „Nähkurs für Einsteiger und Fortgeschrittene“ ab Dienstag, 7. November, von 18 bis 21 Uhr in der Volkshochschule Arnstadt im Mittelpunkt. Die Teilnehmer erlernen zum Beispiel verschiedene Verschlusstechniken, können aber auch eigene Ideen verwirklichen.

Einschlaf- und Durchschlafprobleme werden im Vortrag „Besser Schlafen mit Kneipp“ am Montag, 13. November, um 16 Uhr in der Volkshochschule Ilmenau thematisiert. Es gibt unter anderem eine Einführung in die Kneipp’sche Gesundheitslehre sowie Anwendungsmöglichkeiten in Theorie und Praxis.

Ein natürlicher Weg zu Entspannung und Wohlbefinden wird im Workshop „Gähntraining“ am Samstag, 25. November, von 9 bis 12.30 Uhr in der Volkshochschule Ilmenau vorgestellt. Mit unterschiedlichen Impulsen werden intensive Gähnreflexe ausgelöst, die sich positiv auf das allgemeine Wohlbefinden auswirken können.

Infos und Anmeldung unter: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de