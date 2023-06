Ilm-Kreis: Handelskammer kritisiert Hinweisgeberschutzgesetz

Die IHK Südthüringen sieht das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz, das am 2. Juli in Kraft tritt, kritisch. (Symbolfoto)

Ilm-Kreis. Die Industrie. und Handelskammer Südthüringen kritisiert das Hinweisgeberschutzgesetz und befürchtet ein Wiederaufleben des Denunziantentums.

Am 2. Juli tritt das sogenannte Hinweisgeberschutzgesetz in Kraft. Damit sollen Beschäftigte, die auf Missstände in Unternehmen oder Behörden aufmerksam machen, besser geschützt werden.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen begrüßt die Schaffung eines einheitlichen Regelwerks gegen Compliance-Verstöße. Andererseits bestehe Sorge vor dem Wiederaufleben des Denunziantentums.

Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten werden verpflichtet, interne Meldestellen für Hinweise einzurichten, ansonsten drohen hohe Bußgelder.

Arbeitgeber dürfen Hinweisgeber nicht in ihrer beruflichen Tätigkeit benachteiligen.

Die IHK jedoch sieht das Gesetz kritisch. So sei es laut IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas ein „Rechtsakt, der es Mitarbeitern nach Herzenslust erlaubt, tatsächliche oder vermeintliche Compliance-Verstöße zu melden, ohne dafür mit Nachteilen belangt zu werden“. Dies könne den Betriebsfriede nachhaltig gefährden.

Die IHK bietet Unternehmen am Mittwoch, 28. Juni, um 11.30 Uhr ein kostenfreies Webinar zum Hinweisgeberschutzgesetz an.

Mehr Infos gibt es unter: www.suhl.ihk.de