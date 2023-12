Ilm-Kreis hat kaum Spielraum für Kürzungen

Arnstadt Auch im Bauausschuss des Kreistags wurde diskutiert, wie eine Erhöhung der Kreisumlage vermieden werden kann

Nimmt man die beiden öffentlich tagenden Ausschüsse des Kreistages als Blaupause, dann ließe sich hoffen, dass nächste Woche im Kreistag tatsächlich ein Haushalt beschlossen werden könnte. Während der Jugendhilfeausschuss seinem Teil letzte Woche mit breiter Mehrheit zustimmte, blockierte der Bauausschuss den seinigen am Montag wenigstens nicht.

Bauausschuss diskutiert über Sparpotenzial

Will heißen, Linke-Grüne-SPD stimmten zu, der Rest enthielt sich. Würden die Fraktionen im Kreistag ähnlich abstimmen, wäre der Haushalt durch. Ob sie das aber tun, muss sich diesen Freitag zeigen, wenn der Finanzausschuss zu einer Sondersitzung zusammenkommt.

Kommunen können höhere Kreisumlage kaum stemmen

Knackpunkt bleibt die Kreisumlage, die auf 39,7 Prozent steigen soll. „Für die Landgemeinde Geratal nicht machbar“, machte der stellvertretende Ausschussvorsitzende Günther Irrgang (FWG) deutlich. Einen Lösungsvorschlag, wie man gleichzeitig die Kreisumlage senken und alle notwendigen Ausgaben tätigen könne, habe er aber nicht“, räumte Irrgang ein. Vielleicht könne man ja Maßnahmen, „die wir schon lange vor uns herschieben“, streichen.

Vor allem Sozialausgaben sind gestiegen

Allerdings, so machte Landrätin Petra Enders (parteilos) deutlich, seien es ja nicht die geplanten Investitionen und damit der Vermögenshaushalt, welche die Kreisumlage belasten, sondern der Verwaltungshaushalt mit seinen unabwendbaren Ausgaben im Personal- und Sozialbereich, die wenig Spielraum für Kürzungen ließen. „Wir stehen mit unserer Kreisumlage gar nicht so schlecht da“, betonte Enders und ließ Kämmerer Christian Theodor die Vergleichszahlen aus anderen Landkreisen nennen.

Umlage liegt in anderen Kreisen deutlich höher

Spitzenreiter Saale-Orla-Kreis bringt es demnach auf 50,5 Prozent. Die Mehrheit der Kreise liegt um die 45 Prozent. Besser stehen, unter Berücksichtigung der mancherorts extra erhobenen Schulumlage, nur Eichsfeld mit 37,9, Schmalkalden-Meiningen mit 33,7 und der Wartburgkreis mit 36,3 Prozent da. Schmalkalden-Meiningen habe die Überschüsse, welche es in den letzten Jahren durch Bundes- und Landeshilfen gab, zur Seite gelegt und nutze sie nun, um die Kreisumlage niedrig zu halten, ergänzte Petra Enders. „Das habe ich damals ja auch vorgeschlagen“, sagte sie. Der politische Wille sei aber gewesen, lieber die Kreisumlage sofort zu senken und das Geld an die Kommunen zurückzugeben.

Bei Kürzungen wird das Geld Ende 2024 knapp

„Wäre man letztes Jahr unserem Vorschlag von 39,5 Prozent Kreisumlage gefolgt, wäre der Sprung jetzt nicht so hoch“, ergänzte Christian Theodor. „Wenn wir jetzt einkürzen, wird das Geld am Jahresende wieder nicht reichen“, so Enders. Man habe kaum freiwillige Leistungen, bei denen man sparen könne.

Kürze man bei den Pflichtaufgaben, führe dies zu überplanmäßigen Ausgaben, „und am Ende gibt es nächstes Jahr noch einen größeren Sprung bei der Kreisumlage“.

Bisherige Ausgaben stehen zur Disposition

Jens Dietrich (AfD) mutmaßte: „Wenn sich an der Bundespolitik nichts ändert, müssen wir uns von liebgewonnen Dingen verabschieden.“ Anders sei kein Haushalt rund zu bekommen. Er brachte als Beispiele das kostenlose Busticket für Elft- und Zwölftklässler und das Seniorenticket ins Gespräch, fügte aber hinzu: „Das sollen jetzt keine Kürzungsvorschläge sein.“

Zustimmung zu Grundsatzbeschlüssen

Diskussionslos zugestimmt hat der Ausschuss den Grundsatzbeschlüssen zum Umbau des Foyers der Arnstädter Jahn-Sporthalle und dem Ausbau des Gefahrenabwehrzentrums.