Ilm-Kreis: Hundesprechstunde, Trüffelanbau und Lachyoga

Die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau bietet zahlreiche Kurse in Bereichen wie Gesellschaft, Kultur, Gesundheit oder IT an. (Archivfoto)

Ilm-Kreis. Von Trüffelanbau über Lachyoga bis zur Hundesprechstunde: Auch im November hält die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau ein buntes Programm bereit.

Auch im November hält die Volkshochschule Arnstadt-Ilmenau ein buntes Programm bereit. So stehen beim Vortrag „Gesundheit aus dem Darm ganzheitlich/alltagstauglich“ am Montag, dem 6. November, in der Zeit von 19 bis 21.15 Uhr in Ilmenau die Darmflora und damit verbundene Abwehrkräfte im Fokus.

Wer schmackhafte Aufstriche unbedingt einmal selbst herstellen möchte, ist im Kurs „Vegetarische und vegane Brotaufstriche“ am Dienstag, 7. November, von 18 bis 21 Uhr in Arnstadt richtig.

Hundesprechstundein Ilmenau

Der beste Freund des Menschen steht im Mittelpunkt der Veranstaltung „Hundesprechstunde“ am Freitag, 10. November, von 18 bis 21 Uhr in Ilmenau. Bei der Anmeldung für dieses Angebot können auch eigene Themenvorschläge per E-Mail an:dr-wardeck-mohr-hunde@web.de formuliert werden.

Ein heiter-fröhlicher Workshop mit dem Titel „Lach dich glücklich mit Lachyoga“ wird am Samstag, 11. November, von 9.30 bis 11 Uhr in Ilmenau angeboten. Die Teilnehmer lernen dabei das Lachyoga als Entspannungstechnik kennen.

Dass Trüffel auch im Ilm-Kreis wachsen, vermittelt der Vortrag „Von der Trüffelsuche bis zum Trüffelanbau“ am Freitag, 17. November, von 18.30 bis 21 Uhr in Ilmenau. Nähere Infos gibt es unter: www.thüringer-trüffelanbau.de.

Mini-Auszeitund Entspannung

Ein von Achtsamkeit geprägter Alltag steht im Mittelpunkt des Workshops „Mini-Auszeit mit Potenzial: Achtsamkeit und Entspannung erleben“ am Freitag, 17. November, von 9.30 bis 15 Uhr in Ilmenau. Dabei stehen auch Entspannungsübungen in unserer immer hektisch werdender Zeit auf dem Plan.

Zudem werden für Firmen und Privatpersonen aus der gesamten Region in der Volkshochschule unter anderem auch verschiende Microsoft Office-Kurse angeboten. Weitere Auskünfte gibt es per E-Mail an: m.hallbauer@vhs-arnstadt-ilmenau.de.

Mehr Infos und Anmeldung für alle Veranstaltungen unter:: www.vhs-arnstadt-ilmenau.de