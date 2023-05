Ilm-Kreis: Infoveranstaltung zur Reform des Betreuungsrechts

Arnstadt. Die AWO Ilm-Kreis lädt am 17. Mai zu einer Online-Informationsveranstaltung zur Reform des Betreuungsrechts ein.

Der AWO-Kreisverband Ilm-Kreis bietet am kommenden Mittwoch, 17. Mai, von 15.30 bis 17 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung zum Thema „Reform des Betreuungsrechts“ an. Die Referentin Barbara Dannhäuser beantwortet alle relevanten Fragen für Interessierte und Betroffene. Neben der Onlineveranstaltung ist die Teilnahme aber auch in Präsenz in der Lindenallee 4 in Arnstadt möglich. Es stehen dort maximal zwölf Plätze zur Verfügung.

Die AWO bittet um vorherige Anmeldung unter Telefon: 03628/66147 oder per E-Mail an: voigt.betreuungsverein@awo-ilmkreis.de. Die Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts ist am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getreten und gilt als größte Reform seit der Einführung des Betreuungsrechts.